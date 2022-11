Moreno: «O melhor elogio que posso fazer ao Vizela é que não tivemos sorte no sorteio...»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta terça-feira para promover a antevisão da partida com o Vizela, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O dérbi minhoto realiza-se esta quarta-feira, pelas 18h45, no Estádio D. Afonso Henriques."Não sinto essa necessidade. Preparamos o jogo da Taça da mesma forma que o campeonato, mas, entendemos que é uma final, não há espaço para recuperar. No campeonato podemos ter percalços e recuperar, na Taça isso não acontece. O foco é exatamente o mesmo. Não tivemos o tempo que queríamos para preparar este jogo, temos muitos atletas a recuperar, só hoje estiveram disponíveis para o treino. O Vizela competiu no mesmo dia, está na mesma situação que nós. O Vizela é uma das boas equipas, uma equipa positiva. O melhor elogio que posso fazer ao Vizela e ao mister Álvaro Pacheco é que não tivemos sorte no sorteio. Haveria equipas que nos dariam menos trabalho, mas temos de nos preparar para ultrapassar a eliminatória porque queremos muito isso"."Estamos condicionados por ser só um jogo, mas queremos disputá-lo. Foi isso que fizemos até agora, com exceção do jogo com o Sporting. Só temos a partida de amanhã, é a única diferença, de resto é mais um jogo em que queremos apresentar-nos bem. A qualidade que o Vizela tem apresentado em todos os jogos não está traduzida na pontuação que tem. É uma equipa alegre, positiva, mas somos o Vitória, jogamos em casa e queremos passar a eliminatória"."Não é por maldade, nem por desequilíbrio mental. O Vitória é uma equipa competitiva dentro do campo, é o treinador que lhes pede para serem assim, dentro de um equilíbrio que nunca prejudique o resto do jogo. Quero que a equipa seja muito equilibrada. A nossa equipa tem zero de maldade, mas é competitiva dentro do campo. Temos de ser mais equilibrador no futuro, sem perder esta forma competitiva de estar em campo, é essa a mensagem que passamos. Fica difícil entrar em jogo quando ficamos reduzidos a 10 homens, foi isso que aconteceu frente ao Sporting. Os adeptos reveem-se nesta forma competitiva com que a equipa se apresenta em campo"."Todas as equipas que estão nesta eliminatória têm esse objetivo, mas o que me adianta pensar no Jamor se temos o jogo de amanhã por disputar? Podemos até mostrar imagens do Jamor para motivar a equipa, mas o foco é apenas o jogo com o Vizela. Se a resposta não for positiva, o Jamor não será para nós este ano. O ambiente do Jamor é fantástico para todos, mas o caminho para a final também tem a ver com a sorte do sorteio. É muito bom pensar no Jamor, mas o foco tem de ser no jogo com o Vizela"."Em relação ao Afonso, tem muito a ver com maturidade, tenho a certeza que aprendeu com aquilo. Nunca apontaremos o dedo ao Afonso, esta equipa técnica nunca vai deixar cair ninguém. E com os erros que eles aprendem. O Afonso aprendeu, vai ser melhor, não vai cometer aquele erro. O grande responsável do que se passou com o Sporting fui eu"."É provável que haja alterações, por várias razões. Tivemos o jogo com o Sporting e segue-se depois o Marítimo, no domingo. O jogo com o Sporting provocou um desgaste muito grande, estivemos quase 70 minutos a correr sem bola, isso cria desgaste físico e mental".