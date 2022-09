Moreno, o passado com Artur Jorge na Liga 3 e uma reflexão: «O melhor treinador está sem clube»

A pergunta era sobre Moreno, Artur Jorge e o conhecimento que ambos travaram na Liga 3 na época passada, ao comando das equipas B de Vitória e Sp. Braga, mas o agora técnico da equipa principal vitoriana fez um pequeno desvio e acabou a falar... de Bruno China, que está atualmente sem clube, mas que, na época passada, liderava o Felgueiras.Tudo para explicar que a atual situação daquele que considerou ter sido o melhor treinador daquele escalão o faz agarrar ainda mais a oportunidade no Vitória com unhas e dentes."Eu considero-me um privilegiado por estar aqui a falar de um jogo destes [com o Sp. Braga]. É um facto que tanto eu como o Artur Jorge estávamos nas equipas B a competir, mas a grande aprendizagem é perceber a oportunidade que tive. E com isto agarrar-me muito ao trabalho. O que percebi de há um ano para cá é que tanto eu como o Artur fizemos bons trabalhos na equipa B, mas o melhor treinador da Liga 3, na minha opinião, foi o Bruno China. Não tenho relação nenhuma com ele. E o que fez o melhor trabalho está sem clube. Só me faz estar aqui e agarrar-me ainda mais à oportunidade. Em relação ao Artur Jorge, isso do conhecimento um do outro, com as ferramentas que temos à disposição, é mais fácil", refletiu.