Moreno: «O que se passou à volta do jogo com o Benfica está no passado»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta sexta-feira para promover a antevisão da partida com o Paços de Ferreira, da 9.ª jornada da Liga, que se realiza este sábado, pelas 20h30.

Como foi a preparação para o jogo com o Paços de Ferreira, que ainda não venceu?

"Foi uma preparação igual a todos os jogos, com o mesmo rigor e disciplina. Vamos encontrar uma equipa que não tem os pontos que idealizava, mas reconhecemos que tem uma equipa técnica competente, prova disso foi o trabalho que fez na época passada. Tem jogadores experientes e ouros jovens com muito talento, que num futuro próximo serão certezas do nosso campeonato. Olhar para a classificação é o pior que podemos fazer para preparar o jogo. Temos de olhar para a competência e qualidade que tem o Paços de Ferreira. Acreditamos que vamos fazer um bom jogo e conquistar os três pontos."

O jogo com o Benfica como inspiração para Paços de Ferreira…

"Concordo que todos os jogos são difíceis. O grau de dificuldade é o mesmo que tivemos no jogo com o Benfica. O jogo vai pedir-nos coisas diferentes, mas o grau de dificuldade será o mesmo dos jogos com Benfica, Arouca ou Santa Clara. Queremos manter o mesmo rigor da partida com o Benfica, mas ter mais bola. O grau de dificuldade para este jogo é elevadíssimo."

O castigo a Douglas…

"Prefiro focar-me no que consigo controlar. As imagens são elucidativas. Esta semana falou-se muito de coisas extra futebol, mas apenas quero concentrar-me no que posso controlar, a qualidade da minha equipa. O que se passou à volta do jogo com o Benfica está no passado, temos de nos focar no que podemos controlar e isso já dá algum trabalho."

O onze com o Benfica pode ser repetido?

"Poderão surgir mudanças. Primeiro, porque confiamos em todos, prova disso é que já foram todos utilizados. A confiança nos nossos atletas é total. O jogo pode pedir-nos coisas diferentes e a equipa pode ser diferente porque há jogadores com características diferentes. As possíveis mudanças podem surgir com o que o jogo nos pode pedir."

O César foi seu colega no Vitória, como será o reencontro...

"Todos os treinadores estão numa situação tremida ou difícil quando os resultados não surgem. Reconheço nele muita competência, se assim não fosse não teria feito aquele trabalho na época passada. As coisas não estão a sair como idealizavam, mas o caminho não é nos focarmos nisso. Desejo toda a sorte do mundo ao César depois do jogo que teremos amanhã", terminou.