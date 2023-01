Moreno: «O Sp. Braga não foi melhor do que nós, nem mais ou menos, mas custa»

Moreno abordou o desaire do V. Guimarães em casa do Sp. Braga (3-2) que ditou o adeus à Taça de Portugal, após desperdiçada uma vantagem de dois golos.Ainda a quente, houve um conjunto de erros que se pagam caros. Já antes tínhamos cometido erros ofensivos que podiam resolvido o jogo a nosso favor, até porque o Sp. Braga estava com dificuldades em entrar no jogo e se fôssemos mais eficazes o jogo teria caído para o nosso lado. Sabemos o grupo que temos, a média de idades, mas é desta forma que temos de continuar a trabalhar. O Sp. Braga não foi melhor do que nós, nem mais ou menos, mas custa. Fizemos um bom jogo, mas cometermos erros que a este nível pagam-se caro", garantiu à Sport TV, explicando o que estava a pensar."O que me vai alma? Frustração, desilusão, mas tenho de ser equilibrado, como treinador e como homem. Os líderes são obrigados a manter o equilíbrio depois destes jogos e é isso que sou neste momento", reiterou Moreno."Antes desse também houve outro lance e é isto... A este nível paga-se caro. Não há erros individuais. Mesmo depois de uma frustração, aqui partilhamos as vitórias e derrotas como coletivo""Era possível sair de cá com a eliminatória. O Sp. Braga não foi minimamente melhor, fomos muito melhores do que eles, mais oportunidades e a abordagem não foi diferente de outros jogos. Houve foi um conjunto de erros. O caminho é trabalhar, motivar e, repito, sempre em grupo."