Moreno: «O Sporting está a praticar o seu melhor futebol»

Moreno Teixeira esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques este domingo para abordar o jogo com o Sporting, da 29.ª ronda do campeonato, que se realiza esta segunda-feira, pelas 20h15."A motivação e ambição têm de estar sempre no máximo neste clube. O Sporting pode não estar no melhor momento nos resultados, mas na qualidade de jogo está a praticar o seu melhor futebol. Provoca desconforto não só às equipas do nosso campeonato, vê-se o que fizeram na semana passada à Juventus em Alvalade e o que tinham feito em Turim. Tem um registo de jogo muito bem trabalhado pelo Rúben. Além disso, tem atletas com um talento incrível, difícil de encontrar no nosso futebol, atletas diferenciados, que a qualquer momento podem decidir jogos. Mas, com a nossa ambição, o nosso registo, vamos criar problemas ao Sporting. Jogamos em casa, os adeptos nunca falham neste jogos, criam um ambiente difícil para os adversários, e contamos com tudo disso. Temos de ser nós a puxar por esse apoio para o nosso lado. Não estamos a passar pela melhor fase ao nível dos resultados. Mas, em praticamente todos os jogos, tirando o embate com o Paços, nunca nos sentimos inferiores a nenhum adversário. Não temos é tido o resultado. Percebemos o porquê disso. Amanhã é um bom dia para quebrar esta série. É o momento certo para quebrar esta série para ganharmos um alento diferente para o resto do campeonato"."Confirmo que o Mikel regressa e que vai voltar ao onze. O Ibra também regressa de castigo, são dois atletas que tiveram um nível fantástico ao longo do ano, que deram estabilidade. Perdemos jogadores como o Ibra, Amaro, Mikel e o Bruno Varela ao longo da época. É normal que a equipa se ressinta. Não podemos olhar para os nossos problemas defensivos a não ser como um todo. Com estas soluções seremos mais fortes"."São erros que nos têm tirado o resultado final. Temos coisas a melhorar. Tudo isto está identificado, mas há coisas que são difíceis de explicar, só o tempo é que prepara os atletas. Por exemplo, como é que se justifica o Chelsea ter gasto o dinheiro que gastou neste mercado e estar no lugar em que está? São coisas difíceis de explicar no futebol. Como se resolve isto? Alertar para a responsabilidade de jogar neste clube, mas nunca os deixando para trás. Temos de dar uma duras, porque também tem de ser, mas queremos prepará-los para o futuro. Nunca os podemos deixar cair, vai ser assim até ao último dia em que esteja cá"."Sinto essa exigência e pressão desde o primeiro dia em que me sentei neste lugar. Não têm ideia das horas de sono que se perdem. Essa pressão terá de recair só sobre mim para deixar os atletas tranquilos dentro do campo. Há uns anos estava do outro lado e sei a dificuldade que é estar no lugar dos jogadores do Vitória nestes momentos. Estamos muito iguais ao que se fez noutras épocas, em pontos, lugares e em qualidade de jogo. Não temos as mesmas condições que outros tiveram. Não acho que noutras épocas se jogasse muito melhor do que estamos a fazer. Claro que esta exigência do clube nos obriga a ganhar e a andar lá em cima. Não vejo grande diferença deste Vitória para o das outras épocas. O que está mal é o treinador"."Esse objetivo foi traçado e é nisso que temos de nos focar, em chegar aos 48 pontos. Mais do que isso, temos de nos focar no jogo de amanhã e esquecer esta série de resultados. Já temos noção das dificuldades, o que nos adianta estar a pensar que estamos há cinco jogos sem vencer? Neste clube a exigência é grande, é nisso que temos de nos focar".