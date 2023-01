Moreno: «Os nossos atletas podem não ser os melhores jogadores, mas são dos melhores profissionais»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques este domingo para promover a antevisão da partida com o Gil Vicente, da 16.ª jornada da Liga. O encontro realiza-se esta segunda-feira, pelas 21h15, no Estádio Municipal de Barcelos."A preparação do jogo foi muito parecida a tudo o que temos feito até aqui. Não há como fugir a esta realidade, vimos de um jogo que deixou marcar, mas há muito pouco a fazer sobre isso, foi essa a mensagem que passámos. Se formos competitivos, se tivermos a coragem de colocar em campo a nossa qualidade, nós damos respostas. Não adianta estar a falar muito desse jogo, temos de olhar para a frente. Cada um faz o luto da forma que achar melhor, o que não quero é criar alguma desconfiança pelo que se passou em Braga. Não há desconfiança, mas sim confiança na qualidade do grupo. Sou eu o primeira pessoa a perceber que a nossa equipa não é constante, que umas vezes tem qualidade de jogo e noutras não dá resposta.""É um trabalho nosso, que temos de fazer sempre, falamos muito, passamos horas a conversas na equipa técnica para resolver isso. Era preocupante se a equipa não desse resposta em alguns momentos. Os adeptos do Vitória querem o Vitória a ganhar, é para isso que trabalhamos. Somos os primeiros a reconhecer que não temos sido constantes nos nossos desempenhos, a partir daqui queremos ser equilibrados, mas não não passar desconfiança ao grupo. O comportamento diário dos jogadores faz com que eu deseje que as críticas sejam apenas sobre mim. Os nossos atletas são dos melhores profissionais do mundo, podem não ser os melhores jogadores, mas são dos melhores profissionais. Por isso, se a equipa não ganhar, o único responsável sou eu.""É o que é… o calendário estava marcado. Não nos vamos desfocar do que é importante. O jogo de quarta-feira deixa marcas, mas não nos vamos desfocar. É um Gil Vicente forte, a história diz-nos que é difícil jogar em Barcelos. O Gil Vicente teve três vitórias nos últimos cinco jogos, é o Gil Vicente mais estável desta época.""Fizemos tudo para a nossa conseguir realizar os 80 minutos de Braga, aí a equipa provou que dá respostas. Temos de nos focar apenas no campeonato. Não fugimos do que já falhamos, Taça da Liga, Taça de Portugal e Liga Conferência, logo no início. Há uma possibilidade de fazer 30 pontos até ao final da primeira volta, é nisso que nos focamos, é o que pretendemos atingir, mas para isso temos de evitar cometer erros.""São erros que estão à vista. Trabalhamos para evitar esses erros. São miúdos. Houve um erro identificado ao Nelson da Luz… Se sentissem o crescimento que ele teve, se o conhecessem há dois anos e o que ele é agora. Temos de ter muita calma, paciência. Por vezes não há tempo no futebol, muito menos neste clube. Mas, é com estes atletas que vamos para a luta."O Tiago Silva e o André André estão de fora do jogo com o Gil Vicente.