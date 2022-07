Moreno pede apoio: «Mais do que nunca, precisamos dessa força»

A Plataforma das Artes, no coração de Guimarães, foi palco da apresentação do Vitória aos sócios. Numa cerimónia com pompa e circunstância, que contou com uma presença em peso dos adeptos, o ponto alto chegou no fim, quando Moreno discursou. Numa sentida mensagem, o técnico pediu apoio para a época, a começar pelo jogo com o Puskás Akadémia, na quinta-feira."O que me fez aceitar este desafio foram duas coisas: a primeira, isto que está à nossa frente. A vossa paixão, o orgulho que têm em Guimarães, a paixão pelo clube, esta força que sentimos no estádio. Este ano, mais do que nunca, temos de sentir essa força", apelou Moreno, detalhando, de seguida, a segunda razão."Depois, a qualidade destes homens. Tinham-me dito que o grupo é fantástico e bastaram quatro dias para ter a certeza. Não são só bons jogadores, são grandes homens. Isto só faz sentido se a este fantástico grupo se juntar este apoio incrível. Só assim este clube consegue ser único", referiu.Assumindo que é "estranho" subir a palco na qualidade de treinador da equipa principal, Moreno ressalvou, ainda assim, que não havia outra hipótese que não abraçar este projeto."O Moreno é um homem muito feliz. A par desta felicidade, quero que saibam que é um homem muito, mas mesmo muito responsável e consciente do cargo que, neste momento, tem no clube. Era impossível dizer que não a este desafio. Não me perdoava se o fizesse", confidenciou, sorridente, já depois de ter sido interrompido pelos cânticos efusivos dos adeptos em duas ocasiões.De referir que, na cerimónia, estiveram largas centenas de vitorianos, que deram uma cor especial à festa. Com potes de fumo, bandeiras, músicas e palmas, os adeptos disseram ‘presente’ em peso