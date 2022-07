Moreno: «Pepa fez um trabalho fantástico, chegar e mudar tudo era uma estupidez nossa»

Moreno, o novo treinador do V. Guimarães depois da surpreendente saída de Pepa a uma semana do começo oficial da temporada para os minhotos, abordou o momento do clube e a nova etapa.





"Primeiro, devo agradecer a confiança do presidente e da administração pelo convite que me fizeram. O convite foi aceite de uma forma muito emocional, mas também muito racional, com muita responsabilidade, acreditem nisso. Era uma coisa que planeava como treinador, não contava que fosse como foi, no dia de ontem. Não estava à espera do convite desta forma. Sinto-me preparado para assumir a equipa principal, disso não tenho dúvidas. Tenho noção da responsabilidade de assumir o comando do Vitória, sabemos que vamos cometer erros, mas com a ajuda de todos e compreensão de todo vamos ter sucesso. Se não acreditasse nisso, não tinha aceite o convite. Acredito em mim, nas pessoas que me acompanham e nos atletas à nossa disposição. Estamos preparados, acreditem nisso."

Está satisfeito com o plantel?

"É um facto que estamos a oito dias de uma competição e há uma equipa para preparar. Enquanto cá estiver vou ser muito verdadeiro, com uma comunicação muito verdadeira. Tivemos uma sessão de treino, mas já conhecemos o grupo, este grupo vai dar resposta no jogo que vamos ter dentro de oito dias. Este grupo vai dar resposta para essa eliminatória, já o mercado fecha a 31 de Agosto. Estamos todos imbuídos no projecto, depois percebemos o que pode entrar ou sair. Nesta altura, é importante motivar a equipa para a eliminatória da Liga Conferência Europa."

Como o grupo o recebeu, como sentiu o grupo?

"A experiência que tenho no futebol leva-me a perceber que o primeiro contacto com os grupos depois de uma mudança nunca é o melhor. Temos de voltar a dar alegrias aos atletas, colocar uma dinâmica de rigor, disciplina, identificada com o Vitória, que possa disputar o jogo no limite em que estádio for."

Que lacunas no plantel?

"Não é hora de falar de lacunas no plantel."

É um risco para a sua carreira?

"Não vou ser diferente dos outros treinadores, sei que dependo dos resultados, que se não ganhar vou sair. Mas, estou pronto para isto. Na equipa B, se não ganhasse os jogos podia também ir embora. Estou preparado, venham os desafios temos de nos agarrar à qualidade humana daquele plantel. Depois deste primeiro contacto com o plantel tive ainda mais confiança para enfrentar este desafio."

As ideias de jogo são diferentes das do Pepa?

"Isso seria uma parvoíce e nós não somos parvos. O Pepa fez um trabalho fantástico, chegar e mudar tudo era uma estupidez nossa. Tudo de bom que o Pepa fez é para dar continuidade. Há coisas nossas, coisas que vamos trabalhar e podemos fazer já para o jogo com o Puskas se der tempo. Não haverá qualquer revolução, bem pelo contrário."

A aposta na formação?

"No projecto do clube, os jovens têm sempre as portas abertas. Como líder não posso diferenciar os jovens, são iguais aos outros. Se não tiverem o comportamento ajustado enquanto o clube exige não os vamos meter só por serem de formação. Focámo-nos no rendimento, não há idades. Conhecemos o grupo à disposição, neste grupo há espaço para estes jovens."