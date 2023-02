Moreno perspetiva duelo com o Estoril: «Será um jogo com golos»

Moreno fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo da 19.ª jornada da Liga Bwin frente ao Estoril, marcado para amanhã às 20h30."É sempre difícil jogar contra o Estoril, reforçou-se com um número elevado de atletas e já tinha uma equipa muito bem estrutura. Não olho nada para a classificação do Estoril, que ainda tem um jogo a menos. Vamos ter dificuldades porque o Estoril tem jovens com muito talento, mas temos de nos focar só em nós para procurar fazer melhor uma segunda volta melhor do que a primeira. Para que isso seja possível temos de vencer este jogo. O conforto do resultado com o Chaves não nos dá nada para este jogo.""Espero um bom jogo pela qualidade das duas equipas e pela forma como ambas abordam os jogos. Será um jogo com golos. O Estoril tem alas verticais, muito bons tecnicamente, alguns dos atletas que chegaram podem entrar já na equipa.""Concordo. Não estamos a conseguir ser completamente estáveis nos 90 minutos. Conversamos sobre isso e vamos tentar melhorar, como noutras coisas. Temos de ser mais fortes no momento da bola parada ofensiva em função do número de ocasiões que criamos. Quero que a nossa equipa perca alguma intranquilidade que tem sentido, não estamos a conseguir marcar o segundo golo. É normal que essa intranquilidade possa entrar em campo em função do evoluir do jogo. São vários jogos em que isso aconteceu, como em Barcelos, em Braga e agora com o Chaves. Trabalhamos isso, procuramos corrigir, espero que seja já o começo no jogo com o Estoril."