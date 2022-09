Moreno: «Podemos abanar em termos de resultados, mas em termos de projeto não vamos abanar»

Apesar do mau momento em termos de resultados, Moreno não tem dúvidas: O Vitória vai a Braga para ganhar. O técnico assume que as duas derrotas seguidas não estavam nos planos, mas que a equipa já percebeu o que correu mal."A semana nunca é a melhor depois de uma derrota. Mas a forma como preparámos não teve que ver com a derrota. As expectativa são boas, estamos a falar de um dérbi. É sempre bom de disputar, sempre bom estar lá dentro como atleta ou deste lado ou com adeptos. É sempre um jogo bom de se disputar. Nós, grupo, preparámos o jogo de duas formas. A forma emocional, fazer perceber que estamos a falar de um dérbi, é um dérbi com 3 pontos em disputa como todos os outros jogos, mas que é especial. Não há como esconder. Depois, há a outra parte que é a que me preocupa, a parte racional. Percebe o que temos de fazer. Essa é a parte em que mais me foco e onde penso que a equipa está identificada. A equipa percebe que tem de ser mais como foi nos segundos 45 minutos contra Casa Pia. Sermos mais agressivos no bom sentido, mais equilibrados no momentpo da perda, perceber oss espaços, ter a coragem de meter homens em zonas de finalização.""Não vou dizer as zonas que o Sp. Braga deixa para podermos atacar. Acontece com todas as equipas. Percebemos e estudámos e observámos o que é o Sp. Braga. Fazem construção a 3 com o André Horta para dar espaço aos laterais e com o Ricado Horta e o Iuri Medeiros no espaço interior. A obsevação foi feita. Depois é preciso controla as dinâmicas do adversário. Olhámos para o processo defensivo, estamos identificados, mas fizemos uma semana boa. No fim vemos quem será o vencedor. O Sp. Braga tem realmente muitos golos marcados para 4 jornadas, percebemos que a entrada em jogo é muito forte. Percebemos tudo, todos os detalhes, percebemos que no lançamento repõem rápido. Tudo isto é trabalho nosso de equipa técnica. Sentimo-nos preparados e é com este objetivo, este foco, esta disciplina que o grupo tem tido que amanhã vamos a Braga para ganhar.""Acho que estamos só à 4º jornada, não há essa distância tão grande e em termos de diferença também não acho. Reconhecemos valor ao adversário, os factos dizem-no."É o jogo que estava marcado. É este o adversário e vimos de duas derrotas, é verdade. E percebemos essas derrotas. Mas não podemos nunca perder o equilíbrio. A derrota de Portimão já falei aqui e na do Casa Pia fizemos 45 minutos fracos. Não fomos o que tínhamos sido antes. Faltou-nos agressividade, faltou-nos ter coragem. A segunda parte do Casa Pia já foi melhor, normalmente conseguíamos fazer golo. Percebemos que estamos com um grupo de atletas. Temos um plantel de 26 ou 27, 15 há um ano atrás competiam na Liga 3 ou na 2ª Liga. Percebemos por que tivemos estas duas derrotas. O que saiu fora do normal foram as lesões do Maguinha e do André Silva. Num grupo com uma reestruturação tão grande, perder dois atletas tão pesados... É normal que possamos abanar. A nível de resultados, porque a nível de projeto e de confiança, não vamos abanar."