Moreno: «Postura fantástica»

O treinador do Vitória estava satisfeito com a exibição da equipa e considerou o resultado justo. "Foi um bom jogo para uma primeira jornada, com duas equipas de intenções. Reconhecemos que o Chaves tem jogadores muito interessantes e criaram-nos alguns problemas, mas até ao minuto 80, na expulsão do Alfa Semedo, por tudo o que aconteceu, o Vitória foi sempre mais equipa", referiu Moreno, admitindo: "Sentimos algumas dificuldades na primeira parte, mas tivemos a felicidade do golo do Chaves estar em fora-de-jogo e marcarmos logo a seguir. Tivemos uma postura fantástica, mas faltou-nos eficácia ofensiva para fazer o segundo", acrescentou.O técnico pretende dar seguimento ao bom resultado com o Hajduk Split para seguir em frente na prova.