Moreno preocupado com relvado do Jamor: «Queremos focar-nos no que podemos controlar»

O treinador do V. Guimarães, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques este sábado para promover a antevisão da partida com o Casa Pia, da 21.ª ronda da Liga. O encontro, recorde-se, realiza-se este domingo, pelas 20h30, no Estádio Nacional, no Jamor.Depois das vitórias diante do Portimonense, Estoril e Desportivo de Chaves, o Vitória procura o quatro triunfo consecutivo."A preparação não é diferente das outras semanas, mesmo quando vimos de derrotas. Vamos ter pela frente um adversário difícil, a classificação do Casa Pia diz-nos isso. Uma preparação consciente com o objetivo de chegar à quarta vitória consecutiva. Já tivemos uma série de quatro vitórias, mas com um jogo da Taça pelo meio, agora queremos uma série de quatro vitórias no campeonato"."Não me importava nada de ganhar todos os jogos por 1-0. Preocupava-me mais se não criássemos oportunidades, percebemos que temos criado volume ofensivo. Temos isso identificado, temos de ter mais eficácia em função das oportunidades que criamos, temos de perceber que podemos melhorar isso. Mas, não me importava nada de ganhar os jogos todos por 1-0, porque isso dá-nos outros sinais. Valorizamos o nosso momento defensivo, em que a equipa tem sido bastante competente"."Acredito que sim. A boa qualidade da relva ajuda sempre a qualidade de jogo, mas não nos podemos agarrar a isso. Não podemos controlar essa questão. Aquele estádio é bom de se jogar mas em finais de Taça, com bancadas cheias que é o que não vamos encontrar. Queremos focar-nos apenas no que podemos controlar, a qualidade do nosso jogo, para sair de lá com os três pontos"."Vai connosco, é uma solução. Já está com mais uma semana de carga, em nosso entender em condições de ser convocado"."Não olhamos como problema. Preferia ter os 26 atletas, mas não nos agarramos às ausências para este jogo. Vamos ver se jogamos com uma linha de três ou quatro. Uma coisa é certa, o Tounkara vai jogar, não sabemos é se é só ao lado do Amato ou com o Amaro e o Mikel. Não nos podemos agarrar a isso. Problema foi quando no início da época perdemos 13 jogadores que eram titulares, não me posso lamentar das ausências, mas sim olhar para as soluções"."Não confirmo. Tenho sido muito concreto nas respostas, mas hoje deixo a resposta para amanhã. Tenho respondido muito diretamente a essas questões ao longo da época, mas por estratégia não vou comunicar sobre isso. O onze que vai iniciar o jogo terá muita confiança do treinador"."O nosso foco está apenas neste jogo. Temos atletas impedidos de dar o contributo por castigo, outros que ficam impedidos de jogar se virem o amarelo, mas, quem não colocar o pé neste jogo, falha os outros a seguir"."Não trouxe alterações à nossa preparação. Sinto-me muito confortável a falar de coisas sobre as quais tenho conhecimento, quando mete papeis e escritórios sinto-me desconfortável e prefiro nem falar. Esse futebol, tratado nos gabinetes, não me deixa tão confortável para falar. Ao grupo, esta questão não afetou nada"."Se vencermos o jogo ficaremos com mais cinco pontos que o nosso adversário, mais próximos do objetivo que traçamos, que passa por superar os 24 pontos da primeira volta. É isso que nos guia. Se ficarmos com mais cinco pontos que o Casa Pia isso deixa-nos satisfeitos. Só temos nove pontos na segunda volta, ainda estamos longe do nosso objetivo".