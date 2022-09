Moreno: «Quando arriscamos desequilibramos a equipa»

Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, analisou a obtenção do empate (2-2) alcançado in extremis em Arouca.

"Foi um jogo emotivo, em algumas partes mal jogado porque os primeiros 30 minutos da primeira parte foram razoavelmente bem jogados, nós com controlo do jogo a criar algumas finalizações, com falta de eficácia, continuamos com esse problema. Depois a parte mal jogada, quando o Arouca chega à vantagem, a equipa não teve a qualidade de jogo necessária. Mas sem essa qualidade, os nossos jogadores não desistiram do jogo, sempre ligados mais na emoção do que na qualidade. O resto do jogo com muita emoção e pouca qualidade, reconhecendo que da forma como foi, [empate] mesmo a acabar, o que poderemos valorizar daqui é o ponto conquistado. Reconheço falta de agressividade, maus nos duelos e a outra parte tática: quando arriscamos desequilibramos a equipa. O Arouca podia fazer o 3-1, jogamos com uma linha de quatro com laterais que são alas e reconheço que houve falta de agressividade dos duelos. O Arouca ganhou mais bolas no meio, com uma equipa partida arriscamos muito a sofrer o terceiro golo, tivemos felicidade aí e por isso digo que o melhor deste jogo é o ponto ganho", explicou o técnico dos vimaranenses.





"Nunca nos lamentamos pelas ausências, trabalhamos com os que estão disponíveis e têm um comportamento fantástico. Temos que aproveitar a paragem para os atletas que estão fora recuperarem, a probabilidade de recuperarem para o próximo jogo é reduzida, mas vamos ganhar 15 dias. Os atletas que estão fora ajudam-nos a melhorar qualidade de jogo e eficácia ofensiva. Como líder percebo que temos de melhorar a qualidade de jogo, mas elogiar os nossos atletas pela entrega e crer."



Opções táticas

"Aceito questionarem [as escolhas táticas], mas respondo que olhamos muito para nós e esquecemo-nos que do outro lado há jogadores interessantes e uma equipa técnica que merece muito mérito. Sabemos que temos de mudar algumas coisas. O Zé Carlos saiu lesionado, parece uma entorse, mais uma razão para aproveitar a paragem e recuperar atletas".