Moreno: «Quero ter sempre essa dificuldade para escolher o onze»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques no final da manhã deste sábado para a antevisão do encontro com o Portimonense, da 3.ª jornada da Liga, que se realiza este domingo, pelas 20h30, no Algarve.É um facto, a semana foi mais longa, deu para preparar a equipa dentro do que é a nossa ideia. Já nas semanas mais curtas conseguimos preparar os jogadores e equipa esteve sempre muito bem identificada. Esta semana foi diferente, é verdade, com mais tempo, o que não quer dizer que a resposta da equipas possa ser melhor, porque estamos a falar de futebol. As sensações com que vamos para Portimão são muito positivas. Os jogadores absorveram o que tentamos passar e isso dá-nos conforto para o jogo.Acho que sim. É muito aquilo que a equipa tem feito em campo. É difícil ter uma qualidade de jogo sempre perfeita, mas a grandes espaços a nossa equipa em mostrado essa qualidade de jogo. Ao longos dos 90 minutos tem mostrado sempre união, combatividade, o que me satisfaz muito. Isso não chega, é preciso qualidade, talento e a nossa equipa tem estado melhor. No futebol não dá para relaxar, vamos ser avaliados pelo que se passar em Portimão. Não podemos viver do que já conseguirmos.Tem um treinador muito experiente, muito competente. O mister Paulo Sérgio, com quem trabalhei, está a começar a quarta época e isso faz a diferença nos grupos de trabalho. Há um grupo de atletas que o acompanha desde o início desse ciclo, que estão bem identificados com os processos do mister. O Portimonense joga em casa, vem de uma vitória categórica, não teve o resultado que desejava no primeiro jogo em casa. Por tudo isso, vamos ter um jogo difícil. Mas, somos o Vitória e queremos ganhar, se possível jogando bem para continuar a nossa caminhada.É sempre melhor termos os estádios cheios, se possível com gente que nos apoie. Conhecendo o adepto do Vitória, ele acompanha sempre o clube. Nós, grupo, temos a responsabilidade desta motivação que estamos a ver. Isso satisfaz-me, é fruto do trabalho e da resposta que a equipa tem dado. Isso só nos aumenta a responsabilidade. Vamos ter o apoio, mas isso não nos dá comodismo para o jogo.Quero ter sempre essa dificuldade para escolher o onze. Da forma como os atletas trabalham, realmente é difícil escolher o onze. Essa dificuldade satisfaz-me.Não está convocado, posso explicar as razões. Ele esteve um mês e meio parado, entrou com pré-época a desenrolar-se. Está a trabalhar connosco há três semanas, na primeira fez a adaptação ao esforço, verdadeiramente só está a levar as cargas necessárias há 15 dias. A conversa que tive com o André André é que ele não iria ser só importante dentro do campo, mas também, como já está a ser, fora do campo. Já está a dar o seu contributo pela forma como treina, pela exigência que mostra no dia a dia. Não foi convocado porque os índices físicos ainda não são os ideias para a nossa competição. Verdadeiramente, só está a trabalhar connosco há 15 dias. Nós, que tomamos decisões, não podemos ir na emoção mas sim pela razão.