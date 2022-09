Moreno reage à expulsão em Braga: «Esta forma de estar no jogo é muito minha, não vou mudar»

Moreno era um treinador incorfomado após a derrota do V. Guimarães diante do Sp. Braga , num jogo em que o técnico dos vimaranenses acabou expulso por protestos. No final da partida, Moreno reiterou que não vai mudar a forma de estar e deixou críticias."Vou tentar manter o equilíbrio e vou conseguir. Esta forma de estar no jogo é muito minha, sei da responsabilidade, mas esta paixão, de motivar os atletas, não vou mudar. Sentimos um vazio porque não é fácil perder assim o jogo, não no último minuto, porque já passavam alguns minutos disso, e pior porque já vimos de duas derrotas. A minha cara aqui não é a melhor, mas quem pensa que vamos abanar, que vai fazer-se de coitadinho e não vai continuar mais motivado, depois desta resposta, estão enganados. Hoje é difícil, mas amanhã será diferente e vamos com uma vontade enorme de dar a volta. A resposta que os jogadores têm dado deixa-me confortável. Há uma revolta dentro do balneário e… é melhor ficar-me por aqui. Sinto-me completamente orgulhoso por liderar este grupo de jovens, sabemos com quem trabalhamos", começou por referir à Sport TV."Vou tentar não perder o equilíbrio. Mas o que vejo é que todas as semanas tenho processos disciplinares. Qual a equipa técnica que em vários momentos não tem dois homens de pé a falar. Quero tirar o quarto nível, abram-me o curso! Isto cabe na cabeça de alguém? Pedi compreensão e bom senso na minha apresentação. Todos os jogos recebemos processos disciplinares. Isto é o quê? Ando há anos para perceber como é que se ajudam as equipas. E fico-me por aqui!", protestou o técnico do V. Guimarães.