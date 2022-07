Moreno reage ao comunicado da ANTF: «Ao ler aquilo pensei que tinha cometido um crime...»

Moreno reagiu ao comunicado publicado pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol aquando da sua oficialização como treinador do V. Guimarães, no qual a entidade se posicionou contra a contratação do antigo jogador para liderar a equipa devido ao facto de este não ter o nível 4 de treinador, na antevisão ao encontro com o Academia Puskas, da 1.ª mão da segunda pré-eliminatória da Conference League."Este entusiasmo é só do treinador, a fase do atleta já passou, já está lá atrás. O entusiasmo é sinal da confiança que os nossos atletas nos passaram. Nós, profissionais queremos esta adrenalina do jogo, sentir o estádio cheio e desfrutar da vitória. Já não tenho condições de ir lá para dentro como atleta.""Sou uma pessoa emotiva, mas vou tentar ser sempre uma pessoa muito equilibrada e que as pessoas à nossa volta tenham esse equilíbrio, que não mudem em função do resultado. Sinto-me super confortável com as pessoas que estão a trabalhar comigo. Esta entrada do João Aroso, tenho a pessoa que quero ter ao meu lado. São estas pessoas, com a restante equipa técnica, quero ter ao meu lado. Se pensam que o João Aroso entrou cá só por ter o IV Nível estão muito enganados, se fosse só por isso não imaginam as pessoas que se oferecem para estar cá. É uma pessoa que nos faz acrescentar qualidade, competência, comunicação, qualidade acumulada de ter trabalhado com grande profissionais. Tinha medo de não motivar o João Aroso para trabalhar connosco. Estamos todos motivados. Hoje sou um treinador muito confortável. É uma questão que quero esclarecer, tenho as pessoas da minha máxima confiança, de uma lealdade incrível, que sabem o lugar que vão ocupar. Sinto-me confortável para resolver tudo o que vai aparecer à nossa frente. Vão ter uma pessoa equilibrada, que quer que a equipa jogue sempre bem. Sabemos que vamos cometer erros, mas quem não comete erros na posição em que estamos a ocupar?""Não me queria desfocar do que é mais importante e o mais importante é o jogo de amanhã. Sou sócio da ANTF, com quotas em dia, e ao ler aquilo pensei que tinha cometido um crime e não cometi crime algum. Senti desconforto. Pensei o que o João Aroso podia pensar daquilo? Não cometi crime algum. O nosso foco tem de ser apenas o jogo de amanhã", frisou.