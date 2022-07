Moreno rejeita favoritismo frente ao Puskás: «Dentro do campo é que temos de provar que somos melhores»

Moreno fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo de amanhã com o Puskás Academia, a contar para a 1.ª mão da segunda pré-eliminatória da Conference League. O técnico mostrou-se confiante no triunfo dos minhotos frente a uma equipa de um campeonato que tem crescido muito."Procuramos tranquilizar o grupo, fazer perceber que vamos ter um jogo difícil pela frente, com uma equipa muito organizada, competitiva, a competir num campeonato que tem crescido muito. Se repararmos nos resultados que a seleção húngara tem feito em jogos contra Inglaterra e Alemanha percebemos o crescimento que o campeonato tem tido. Esta equipa tem internacionais, logo por aí dá para perceber as dificuldades do jogo. Mas, fizemos perceber aos atletas que somos o Vitória. Se formos nós, se deitarem cá para fora a qualidade que têm, acredito que vamos fazer um bom jogo e vamos ganhar. Contamos, para isso, com a paixão e apoio que vão chegar da bancada.""Fizemos uma observação do adversário e estamos preparados para tudo. Acreditamos que vai ser uma equipa compacta, tem um jogador na frente possante, que segura bem a bola. Mas, mais do que nos focarmos no nosso adversário temos de nos focar em nós. Temos condições para passar por cima das dificuldades e ganhar. Acreditamos que os Puskás não vai ter um bloco largo. Temos de saber que no momento de perda de bola devemos ter uma reação forte, devemos estar equilibrados cá atrás. O jogo tem 90 minutos, pode-se ganhar nos últimos minutos. Sinto-me mesmo muito confortável para o jogo pelos sinais que os jogadores nos deram nos sete dias de trabalho.""Ligo muito pouco a favoritismo, percentagens, valores de mercado. É um jogo de futebol, é lá dentro. É lá dentro do campo que temos de provar que somos melhores.""O André Almeida está convocado, é para jogar faz parte do grupo, dos 27 elementos em quem temos confiança total. Não tivemos tempo para nos focar no mercado, mas apenas na preparação do jogo. Vamos ter um ambiente bom no estádio, queremos dar essa tranquilidade aos jogadores. O André faz parte do grupo, está convocado. É um jogador, como os outros, em quem o treinador confia muito.""Estamos preparados para todos os momentos do jogo, bolas paradas, jogo por fora ou interior. A equipa, sinto muito isso, tem uma grande vontade de ir lá para dentro e jogar bem. Sinto que a equipa tem maturidade, o que não é muito normal em função da média de idade que temos. Eles vão estar preparados para todos esses momentos de jogo. Precisamos de ter rigor, coragem de jogar entre linhas, queremos provocar os nossos médios para terem essa coragem. Os únicos que não falham são os que estão fora, os que estão lá dentro podem falhar um passe, uma recepção, mas passamos essa mensagem de tranquilidade.""Disse no dia da apresentação que seria uma parvoíce fazer uma revolução. É muito daquilo que tinha sido feito pelo mister Pepa, de uma forma muito competente, mas não escondo que já tem coisas nossas", concluiu.