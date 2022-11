Moreno: «Sabemos bem quem vamos encontrar, não nos iludimos pelo momento do Sporting»

Moreno, treinador do V. Guimarães, fez esta sexta-feira a antevisão ao duelo de amanhã (20h30) diante do Sporting, frisando que não se ilude pelo momento dos leões, que ocupam o 6.º lugar da tabela."Não, muito sinceramente, não. Não por falta de confiança na nossa equipa, mas imaginava o Sporting noutros lugares pelo fantástico plantel e pelo fantástico treinador que tem. A classificação não é muito importante. Temos um jogo para disputar, para competir, para sermos nós. Se não é a melhor é uma das melhores equipas do nosso campeonato. Pelo que observamos da qualidade de jogo do Sporting, percebemos que vamos ter um jogo muito complicado e que vamos defrontar, sem sombra de dúvidas, uma das melhores equipas do campeonato"."Não queremos ser diferentes do que temos sido até agora. A única forma que o grupo tem de me desiludir é se formos diferentes do que temos sido, nunca por um passe errado ou um golo falhado em cima da linha. Só me vou desiludir, sim, se não tivermos a coragem que temos demonstrado"."Dá-me gozo ganhar, foi para isso que trabalhamos. Sabemos bem quem vamos encontrar, não nos iludimos pelo momento do Sporting. Se não é o melhor, o Rúben Amorim é um dos melhores treinadores portugueses. Não precisa da minhas palavras de conforto para nada. Poderemos e queremos conquistar mais três pontos, se não o conseguirmos que seja por mérito do adversário e não por receio nosso"."Servem de referência, preparamos este jogo a falar um pouco desses dois encontros. A comunicação foi feita sobre um pouco o que aconteceu nestes dois jogos. A nossa reposta nesses dois jogos, que não ganhamos, obriga-nos a pensa que temos a obrigação de ir a casa do Sporting lutar para vencer o jogo. Se trazemos um ponto o três depois isso vemos"."Quando me lembro que esses dois estavam cá na época passada, como outros, isso faz-nos pensar que estamos a trabalhar bem. Nós, grupo, família vitoriana. No jogo como Famalicão só apresentamos dois atletas que há um ano estiveram em Alvalade. Não é fácil ganhar jogos quando há uma reformulação tão grande. Mas, não queremos que isso crie relaxe, só estamos na 11.ª jornada, não ganhamos nada"."Não nos deixamos enganar por esta série do Sporting. Percebemos a competência do seu grupo de trabalho, percebemos o que temos feito feito no campeonato. Vai ser um bom jogo de futebol porque as duas equipas têm capacidade de produzir futebol positivo. Podemos ter de passar mais tempo no nosso meio campo defensivo, mas também vamos ter oportunidades e fazer golos. Espero que seja um bom jogo e que possamos conquistar os três pontos"."O André regressa à convocatória, assim como o Bruno Gaspar que vai connosco para baixo"."Só crescem com este tipo de adversários pela frente. É assim que os preparamos para o futuro do Vitória. Se jogarem, estarei muito confortável porque confio muito neles"."Essa estabilidade é importante em qualquer grupo de trabalho. Exisitam muitas dúvidas à volta deste grupo de trabalho, isso era natural, não me fazia qualquer confusão, porque houve mudanças no plantel e na equipa técnica. O que digo aos jogadores é que não podemos perder o foco. Isto só faz com que nos olhem de forma diferente. Estivemos três jornadas consecutivas sem perder, isso foi muito mau para mim, não queremos voltar a essa série. Foi com base no trabalho que tivemos esta série de resultados, o caminho caminho não passa por nos desforcarmos, nem pensarmos que já somos alguém"."Agora é fácil falar desse jogo. Percebi a resposta que a equipa deu dentro de campo nesse jogo. Esse jogo foi uma referência pela forma com perdemos, pela revolta que criou por não termos conquistado pontos. Já tudo é passado, temos de nos focar no dia de amanhã, porque este clube obriga-nos a isto. Duas derrotas consecutivas podem trazer fantasmas".