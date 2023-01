Moreno: «Se não sentisse condições para continuar era o primeiro a falar»

Apesar de o V. Guimarães estar a viver um dos momentos mais complicados da temporada, isto na medida em que não vence há sete jogos, Moreno foi perentório quando questionado se sente condições para continuar à frente da equipa."Se não sentisse [condições para continuar] era o primeiro a falar, mas o mais fácil era desistir. O momento é difícil, mas desistir é para os fracos e eu não sou fraco. Sou responsável, mas, pela resposta que os atletas dão ao nível da entrega e pela qualidade que reconheço neles, acredito que seja sempre a solução. Os atletas do Vitória deram tudo e não tenho nada a apontar ao nível da entrega e do caráter, aí serei sempre o primeiro a defender os atletas. Também compreendo a insatisfação dos adeptos porque eles querem como nós, portanto têm de estar insatisfeitos", vincou.O técnico analisou ainda a partida frente ao Gil Vicente: "Em igualdade numérica fomos quase sempre superiores, com exceção dos últimos dez minutos da 1ª parte. Tivemos 30 minutos iniciais muito bons, o Gil depois empatou e depois notou-se a intranquilidade resultante do momento que estamos a viver. Ao intervalo tentei passar a mensagem para entrarmos fortes, não fizemos o segundo golo e depois a expulsão condicionou o jogo. A partir daí o Gil Vicente foi melhor do que nós. Há uma desconfiança associada ao momento da equipa e este não foi o resultado que queríamos."