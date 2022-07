Moreno Teixeira: «Se entrarmos a pensar na vantagem é o pior que podemos fazer»

Moreno Teixeira já fez a antevisão na sala de imprensa do Puskás Arena, o estádio do adversário desta quinta-feira, no jogo da 2.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Conference League da UEFA, depois do 3-0 em Guimarães há uma semana."É um jogo que temos uma boa vantagem, conseguida com muito mérito da nossa parte, mas se entrarmos em campo a pensar nessa vantagem é o pior que podemos fazer. Vamos abordar este jogo com a mesma seriedade e compromisso com que fizemos há uma semana. Não escondemos que temos essa vantagem, mas prepararmos este jogo da mesma forma, pois do outro lado está uma equipa muito difícil", garantiu o treinador do Vitória, deixando ainda um sério aviso: "Atenção que este jogo vai ser muito mais difícil do que o que tivemos em Guimarães. Eles jogam em casa, perante o seu público, vão forçar mais no ataque e nós temos de ser sérios, humildes e competitivos o suficiente para podermos, se possível, ganhar o jogo sem pensar no que já fizemos na eliminatória e no primeiro jogo."Moreno Teixeira referiu-se ainda às várias baixas na equipa, onde se destacam as de Jorge Fernandes e André Almeida, ambos titulares no jogo da 1.ª mão frente aos húngaros."Não há nenhum grupo que fique melhor com as ausências, mas nós como equipa técnica temos de olhar para isto pelo lado positivo. Outros colegas vão aparecer e isso também é bom para o grupo. Claro que ficávamos mais fortes se todos estes ausentes estivessem aqui, mas por incapacidade física não estão e outros vão dar uma grande resposta. Disso tenho a certeza."O técnico dos vitorianos não terminou a conferência sem deixar um novo aviso sobre o Puskás Akadémia, um adversário que será "ainda mais difícil do que em Guimarães"."Vou-me repetir em relação ao que disse na antevisão do primeiro jogo, mas temos de ver esta equipa pelo facto de pertencer a um campeonato húngaro que está a crescer e que tem vários internacionais. É mesmo uma equipa muito difícil de defrontar e nunca é demais dizê-lo. Esta equipa é muito competente e vai-nos criar mais dificuldades do que as que nos criou em Guimarães. Vão-nos obrigar em muitos momentos a estarmos juntos da nossa baliza e não tenho problemas nenhuns em reconhecer que vamos estar muito mais vezes em organização defensiva e temos de estar preparados para isso."