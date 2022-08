Moreno: «Temos de confiar em nós para regressarmos às vitórias»

O Vitória de Guimarães defronta esta segunda-feira (19 horas) o Casa Pia com a ambição de regressar às vitórias depois da derrota em Portimão. Um desejo revelado por Moreno na conferência de antevisão.

“Vamos defrontar um adversário difícil, que vem de uma vitória. Sem bola, o adversário defende com uma linha de cinco. Mesmo no momento sem bola, pode ser uma equipa muito perigosa, quando chegar à transição. Tem na frente dois atletas rápidos experientes e muito interessantes. O segredo para amanhã passa pelo equilíbrio, quer taticamente, quer mentalmente. Temos de confiar em nós para regressarmos à vitória", começou por referir.

Que ilações retiraram da derrota com o Portimonense?





“Há sempre coisas a corrigir. Não conseguimos tirar nada de Portimão. Falo de pontos, mas há coisas boas desse jogo. Não queríamos esse resultado e cometemos erros. Essa é a grande aprendizagem a tirar do jogo de Portimão. Estamos num campeonato muito competitivo e os pontos são muito importantes. Uma equipa que quer jogar bem está sempre mais perto da vitória, mas é preciso mais algum pragmatismo. É isso que é preciso melhorar. Estávamos em vantagem e não soubemos gerir o jogo.”

Perdeu o André Almeida...





“A porta será aberta para quem durante a semana mostrar que merece a oportunidade. O André Almeida é um miúdo fantástico, quer pela qualidade técnica, tática e humana. É daqueles profissionais que os treinadores gostam de trabalhar. Desejo-lhe as maiores felicidades, como a todos que nos deixaram desde o início da época. Mas temos muitas soluções muito válidas cá dentro. Temos de preparar os ‘André Almeida’. Há atletas na formação que têm de perceber que vale a pena esperar pela oportunidade. Ele soube esperar e o momento dele apareceu.”

Como correu a semana de trabalho depois da derrota em Portimão?





“Foi igual às outras semanas. Enquanto treinador, sou um privilegiado. Os jogadores são fantásticos. No primeiro dia, tivemos uma conversa para ver o que tínhamos de corrigir. Mas também fizemos muitas coisas boas. O resultado foi muito injusto. Hoje ninguém se lembra que fomos melhores do que o Portimonense porque trouxemos zero pontos.”

O que pode trazer de diferente o Zé Carlos?

“O Zé Carlos enquadra-se no perfil de atleta do projeto Vitória. É jovem, português, com talento. Houve muito critério na entrada do Zé Carlos. É um atleta com qualidade, mas com um ano de Liga Sabseg. Temos de o preparar e de o fazer perceber que clube está a representar. Enquanto equipa técnica, estamos muito satisfeitos por o receber.

O André André vai a jogo?





"Já está na convocatória. A partir do momento em que está na convocatória, tem a minha confiança.”