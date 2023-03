Moreno: «Tenho de ser justo, parece-me um resultado exagerado para aquilo que o Santa Clara fez»

Moreno Teixeira não se mostrou agradado com a entrada da equipa no duelo com o Santa Clara, que a formação vimaranense venceu por, afirmando que o resultado não faz justiça ao que o adversário demonstrou em campo."Na primeira parte, nos primeiros 10 minutos, não entrámos bem. Não gostei, nem é o registo da nossa equipa. Mas depois fomos nós. Uma primeira parte onde tivemos qualidade, onde reconheço também que tivemos a eficácia que noutros jogos não tivemos. Fizemos três golos e tivemos mais uma ou outra oportunidade, mas parece-me até, e tenho de ser justo, que é um resultado exagerado para aquilo que o Santa Clara fez", começou por dizer o técnico do Vitória, em declarações no final da partida."Uma primeira parte bem conseguida da nossa parte. Na segunda parte, este meu registo de não estar satisfeito é perceber que o nosso campeonato nos pode levar, mesmo tendo este tipo de resultado, a algum desconforto se não fossemos sérios e competentes.""Havendo mudança da equipa técnica da parte do adversário, nunca sabemos o que podemos encontrar. Durante a semana, foi focar-nos mais em nós e ver e reconhecer que do lado do Santa Clara há qualidade e há competência. Mas focamo-nos em nós. A dificuldade de preparação do jogo é em todos porque todas as equipas são competentes", terminou.