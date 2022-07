Moreno: «Tivemos sempre a eliminatória controlada»

Moreno era um treinador satisfeito após o empate (0-0) no terreno do Puskás Akadémia que valeu a passagem do V. Guimarães à próxima fase da Conference League."Poderíamos ter feito mais essencialmente com bola, mas estou muito contente com o momento sem bola. Zero golos sofridos em dois jogos é algo muito positivo. Mesmo assim, criámos três/quatro oportunidades, as melhores do jogo. Eles criaram perigo nas bolas paradas e é um aspeto que temos de melhorar. Temos de e vamos melhorar, sem dúvidas, mas tivemos sempre a eliminatória controlada. A qualidade de jogo pode não ter sido a melhor, mas a equipa esteve quase sempre equilibrada. No entanto, ninguém ganha só no grito e queremos libertar os jogadores e queremos conhecer-nos melhor. Estes dois jogos vão ajudar-nos a melhorar, vamos tentar desfrutar e depois começar a pensar no Hajduk Split", começou por dizer.Num jogo em que lançou Dani Silva de início e Jota Pereira durante a 2ª parte, o técnico assumiu não ter receio de apostar na juventude: "Confio em todos eles e isso foi um dos motivos que me fez aceitar o convite. Sabemos que temos de ter calma, até porque alguns ainda não estão preparados para esta exigência, mas estamos confiantes. No entanto, sabemos que a aposta tem a ver com rendimento".