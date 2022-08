Moreno: «Todos são iguais: não me importo se são portugueses ou brasileiros, se têm 30 ou 18 anos»

Apesar de ter perdido por 1-0 diante do Casa Pia , Moreno defendeu as apostas que fez na equipa do V. Guimarães, ainda que tenha deixado algumas críticas à forma como os seus pupilos se apresentaram, especialmente na primeira parte."Foi uma primeira parte com uma circulação muito lenta, falta de agressividade, sem conseguirmos os espaços que tínhamos identificado. A circulação de bola não foi aquilo que treinámos. Demos tempo para o Casa Pia bascular. Depois não tivemos reação na perda de bola. Tivemos uma primeira parte fraca.A segunda [parte] foi muito diferente, melhor da nossa parte, mas sem o golo. A equipa ganhou agressividade e criou espaços. Cruzámos, chutámos à baliza, mas não marcámos. O Casa Pia marcou, nós não marcámos. A vitória da Casa Pia acabou por ser justa.O André André representa muito. Temos muitos jovens, mas precisam de suporte à volta deles. Ele esteve algum tempo parado e é uma ajuda para nós. O projeto é arrojado neste momento, com muitos jovens, mas só os jovens não dão resposta.Pensámos em tudo. Para este jogo, colocámos aqueles [11 jogadores] que entendemos darem mais respostas. Para mim, todos os jogadores são iguais: não me importo se são portugueses ou brasileiros, se têm 30 ou 18 anos. Para a semana, teremos um novo jogo e vamos pensar nisso. Eu é que escolhi os atletas para o jogo. Perdemos. Esta é a vida de um treinador.Há mérito do adversário, que tem qualidade e jogadores interessantes, mas houve mais demérito nosso na primeira parte. Demos tempo e espaço aos atletas do Casa Pia para decidirem. Quando se circula a bola como na primeira parte, os espaços não vão aparecer. Chegámos à área e não decidimos bem. Precisamos de passar tranquilidade aos atletas da frente para decidirem melhor".