Moreno: «Um Sp. Braga-V. Guimarães merecia outro horário»

O treinador do Vitória, Moreno Teixeira, esteve na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques esta terça-feira para promover a antevisão da partida com o Sp. Braga, dos oitavos-de-final da Taça de Portugal. O encontro realiza-se esta quarta-feira, pelas 18h45, no Estádio Municipal de Braga."Perspetivo um bom jogo, num dos melhores dérbis do nosso futebol. É pena o horário do jogo, este dérbi merecia outro horário. Encaro este jogo com muito optimismo, sentimo-nos privilegiados por estar dentro de um dérbi destes. Temos um único objetivo, está uma eliminatória em jogo e por isso só a vitória interessa. Percebemos a valia do adversário, mas acredito que o adversário também reconhece em nós qualidade. Temos uma confiança muito grande em nós. Este grupo já deu provas que estando no limite das suas capacidades dá uma boa resposta, é competitivo e ganha jogos.""Preocupa-me a defensiva como a ofensiva. Se formos a Braga a pensar só em defender não vamos passar a eliminatória. Percebemos a forma como o Sp. Braga entra nos jogos, que tem sete golos marcados em dois jogos, mas estamos preparados para as dificuldades.""Nunca há jogos iguais. É um momento da época diferente, muito provavelmente estarão atletas diferentes em campo. O que podemos tirar desse jogo é que se estivermos no limite das nossas capacidades somos competitivos e batemo-nos de igual forma com qualquer adversário. Desse jogo, o que não queremos é o resultado, porque saímos de Braga sem pontos. Queremos continuar na prova, que representa muito para nós, para a cidade e para os adeptos.""O André André está na convocatória, vai connosco. Ele sabe da importância que tem para nós, dentro e fora do campo. Confio em todos, confio mesmo em todos, aqueles que entrarem terão confiança total por parte da equipa técnica.""Quando me referi ao horário, quis dizer que se fosse outro horário teria mais gente no estádio e a ver pela TV. Um Sp. Braga-Vitória merecia outro horário, mas não consigo controlar isso, não me posso desgastar com isso. Tenho de me preocupar com os nossos atletas, fazê-los acreditar que podemos sair de Braga com a eliminatória", concluiu.