Moreno: «Valemos muito mais do que o que mostrámos»

O V. Guimarães somou o quarto encontro seguido sem vencer, ao perder por 3-0 na visita ao reduto do Vizela . Na análise ao encontro, Moreno não fugiu às responsabilidades e assumiu a culpa pelo desaire sofrido."Sou o principal responsável pelo jogo que fizemos cá hoje. Perdendo 3-0, temos de dar os parabéns ao adversário. Não há muito a falar sobre a justiça no resultado. Fizemos uma boa primeira parte e cometemos um erro, que permitiu que o Vizela ficasse em vantagem. Ao intervalo, tentei falar com os atletas. Disse-lhes que estávamos bem, mas, aos dois minutos, sofremos um golo de uma forma que não podemos a este nível. A equipa não reagiu e sofremos o terceiro golo a acabar. Valemos muito mais do que o que mostrámos", garantiu."Fizemos uma boa primeira parte e criámos algumas oportunidades para fazer golos antes de o Vizela chegar à vantagem. Não estamos a ter critério no último terço. Tivemos uma bola à trave e, depois, tivemos uma situação de finalização, mas definimos mal. Estarei cá sempre para proteger estes atletas, olhando para mim como principal responsável por este tipo de jogos. Não é por termos feito este jogo e este resultado que irei mudar a minha opinião sobre estes atletas. Temos uma semana para refletir e preparar o jogo com o Rio Ave", acrescentou.Questionado sobre se esta derrota custa mais pela rivalidade associada, Moreno desvalozirou. "Custa sempre perder. Os adversários são todos iguais. Este foi um dérbi entre dois clubes vizinhos, que se respeitam, com adeptos 'apaixonados' pelos clubes. Não há rivalidade nenhuma".