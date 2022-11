Multas a V. Guimarães, Moreno e João Aroso totalizam quase 18 mil euros

O Conselho de Disciplina da FPF puniu o V. Guimarães, Moreno e João Aroso no desfecho do processo disciplinar n.º 4 da corrente época e que visava as habilitações da equipa técnica constituída para a equipa principal, tendo por base "factos participados pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol".Ora, a SAD do Vitória foi multada em 14.422,08 euros, com o treinador Moreno Teixeira a ser punido com 2.142 euros de multa e João Aroso, o adjunto que enverga a braçadeira de treinador principal nas partidas, terá de pagar coima de 1.428 euros. Tudo somado, dá praticamente 18 mil euros.O despacho da decisão emitido pela FPF aponta ainda para o facto de, a 11 de novembro, a SAD vitoriana ter pedido "dispensa da realização da audiência disciplinar".