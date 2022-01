Mumin apontado a Leicester e Newcastle

Abdul Mumin é alvo do Leicester e do Newcastle. Quem o diz é o jornal inglês 'Daily Mail', que garante que os 'Foxes' e os 'Magpies' estão muito atentos à situação do central ganês.De acordo com a mesma fonte, o defesa é também alvo do Lyon. Seja como for, o Leicester será o emblema mais interessado em avançar por Mumin, algo que, a acontecer, será no verão.