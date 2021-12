Mumin e Alfa disponíveis para o jogo com o Boavista

A probabilidade de Mumin rumar à CAN não o retira do jogo com o Boavista. O defesa está nos planos de Pepa para esse jogo, quer conste ou não da lista final do Gana. O mesmo acontece, de resto, com Alfa Semedo. O médio ia falhar o duelo por ter sido chamado pela Guiné-Bissau, mas uma nova norma lançada pela FIFA, que permite que os jogadores se apresentem depois de dia 3, deixa-o disponível. Sacko, em contrapartida, já viajou.

Pantera é um bom visitante

O Vitória quer voltar aos triunfos. O próximo jogo é em casa com o Boavista, que não vence no D. Afonso Henriques desde 2001.