Mumin na lista final do Gana para a CAN

Depois de ter sido pré-convocado para representar a seleção do Gana na CAN, Mumin, viu ontem o seu nome ser incluído na lista final do selecionador Charles Akonnor. O jogador do V. Guimarães é assim o único representante de clubes portugueses na convocatória ganesa.A lista é composta pelos guarda-redes Joseph Wolacott (Swindon Town), Abdul Manaf Nurudeen (Eupen), Richard Attah (Hearts of Oak), Lawrence Ati Zigi (St. Gallen), pelos defesas Andy Yiadom (Reading FC), Philemon Baffuor (Dreams FC), Baba Abdul Rahman (Reading FC), Gideon Mensah (Bordéus), Daniel Amartey (Leicester City), Alexander Djiku (Strasbourg FC), Jonathan Mensah (Columbus Crew), Khalid Abdul Mumin (V. Guimarães), pelos médios Baba Iddrissu (Maiorca), Edmund Addo (Sherif Tiraspol), Thomas Teye Partey (Arsenal), Mubarak Wakaso (Shenzhen FC), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel Kofi Kyere (St. Pauli), David Abagna (Real Tamale United) e pelos avançados Abdul Fatawu Issahaku (Dreams FC), Samuel Owusu (Al-Fayha), Kamal Deen Suleymana (Rennes), Dede Ayew (Al Sadd), Joseph Paintsil (Genk), Jordan Ayew (Crystal Palace), Richmond Boakye Yiadom (Beitar Jerusalem), Maxwell Abbey Quaye (Great Olympics) e Benjamin Tetteh (Malatyaspor).O Gana defronta Marrocos, Gabão e Ilhas Comores na fase de grupos da CAN, prova que decorre nos Camarões.