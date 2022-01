O mural pintado em homenagem a Neno irá ser inaugurado na quinta-feira, dia em que o antigo guarda-redes faria 60 anos de vida. A obra da autoria do artista visual Guel Do It preenche uma parede junto à porta 10 do Estádio D. Afonso Henriques.O presidente vitoriano, Miguel Pinto Lisboa, marcará presença na cerimónia, tal como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, do presidente da Liga Portugal, Pedro Proençal, assim como o plantel dos minhotos.