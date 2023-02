Nassef Sawiris e a compra dos 46% da SAD do V. Guimarães: «Foram quase dois anos»

Nassef Sawiris, líder do fundo V Sports, fundo que detém o Aston Villa e que chegou a acordo para comprar 46% da SAD do V. Guimarães, elogiou, esta terça-feira, a visão de António Miguel Cardoso, presidente dos minhotos.Citado pelo site do Aston Villa, o bilionário egípcio diz que a visão e energia do atual líder da sociedade vitoriana foi fundamental para que o negócio se fechasse depois de quase dois anos."As conversações, que decorriam há quase dois anos, progrediram graças aos passos positivos dados pela nova equipa de gestão liderada por António Miguel Cardoso, cuja energia e visão foram cruciais para o acordo", referiu.António Miguel Cardoso, por outro lado, elogiou também o magnata. "Desde a primeira reunião, percebemos que o senhor Nassef Sawiris é um homem de compromissos sérios e disponível para ser o parceiro do Vitória num momento importante da nossa história", apontou.