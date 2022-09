N'Dinga lidera melhor meio-campo de sempre do Vitória

N’Dinga é o jogador com mais jogos na história do Vitória e foi com naturalidade que entrou na vitrina dos melhores médios de sempre do clube. Num discurso emocionado, o ex-atleta deixou palavras de alegria e reconhecimento pelo que recebeu no Vitória.





"É uma alegria estar neste lugar. Para um rapaz de África, quando cheguei aqui, depois do treino, pensei que não ia jogar, porque os outros voavam. Por isso, este prémio é para os que me ajudaram a ser o jogador que fui. Depois daquele treino, houve uma pessoa que me ajudou a treinar e deu-me muita força, o Manuel Machado. Não era porque sabia jogar que fui jogador, o amor dos vitorianos ajudaram-me a ser quem sou. Este prémio é de todos os vitorianos", vincou.

Pedro Mendes e Pedro Barbosa completam o trio de luxo do melhor meio campo vimaranense de sempre. "A minha história no Vitória começou a 4 de Fevereiro de 1990. Foi nesse dia que vim jogar pelo Freamunde para a Taça de Portugal. Senti que era um grande estádio, um grande público e uma equipa de grandes jogadores. O N’Dinga, Soeiro, João Batista, Caio Júnior, entre outros. Passado um ano estava jogar com parte desses jogadores. Foram quatro anos de aprendizagem e de crescimento. Adorei jogar no Vitória", disse Pedro Barbosa.



Já Pedro Mendes assumiu ser "um motivo de grande orgulho" estar presente na cerimónia. "Receber este prémio é um enorme orgulho e um privilégio. Estar aqui é um motivo de grande orgulho", atirou.