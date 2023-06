Negócio fechado: Bamba rende já 8 milhões de euros ao V. Guimarães e pode chegar aos 12 M€

Ibrahima Bamba vai mesmo deixar o Vitória para reforçar o Al-Duhail, do Qatar, tal comoantecipou na sua edição em papel da última 2ª feira.As negociações entre a SAD vitoriana e o clube de Doha foram hoje concluídas, sendo que o negócio, na sua totalidade, pode chegar aos 12 milhões de euros, mediante a concretização de determinados objetivos, alguns deles fáceis de atingir. O Vitória, por agora, recebe oito milhões de euros e ainda fica com uma percentagem do passe do defesa/médio italiano que pode rentabilizar no futuro.Ibrahima Bamba, de resto, está neste momento de férias no Dubai e já não regressa a Guimarães, seguindo diretamente para o Qatar.