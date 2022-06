Negócio fechado: Maxwell Woledzi assina por três anos com o V. Guimarães

Negócio fechado: Maxwell Woledzi vai ser reforço do V. Guimarães para as próximas três temporadas. O defesa-central já assinou contrato com os minhotos e já está em Portugal, tendo cumprido todos os passos para ser oficializado.A operação vai custar menos do que os 400 mil euros que a imprensa ganesa havia adiantado. Segundo o que Record apurou, a transferência fechou-se por um valor de cerca de 100 mil euros, com o Nordsjaelland a ficar com 25% do passe.Numa primeira fase, Woledzi vai integrar a equipa B, que disputa a Liga 3, com perspetivas de poder ser potenciado para a equipa principal.