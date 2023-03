Nélson da Luz chamado à seleção de Angola

O extremo Nélson da Luz foi convocado pelo selecionador Pedro Gonçalves para os próximos jogos de Angola. O jogador do V. Guimarães é assim opção para os encontros frente ao Gana, agendados para os dias 23 e 27 de março.Neste momento, os 'palancas negras' seguem no 2º lugar do grupo E da fase de qualificação para a CAN, com os mesmos 4 pontos dos ganeses, que seguem na liderança do grupo. Aos 25 anos de idade, Nélson da Luz soma 11 jogos pela sua seleção.Recorde-se que Zinovich, da equipa B do Vitória, foi também chamado à seleção sub-21 da Bielorrúsia.