Nélson da Luz chamado à seleção de Angola

Nélson da Luz foi chamado por Pedro Gonçalves , selecionador de Angola, para os amigáveis com a Guiné-Bissau e com a Guiné Equatorial, a realizar em Portugal nos dias 21 e 29 de março. O avançado do Vitória regressa, assim, à seleção.Entretanto, em Angola, ganha força o movimento 'Deixem jogar Nélson da Luz', com os angolanos a questionarem a falta de minutos do dianteiro.