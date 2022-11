Nélson da Luz é baixa frente ao Vizela

O avançado Nélson da Luz passou a constar no boletim clínico do V. Guimarães. O internacional angolano falha o encontro com o Vizela, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, devido a uma mialgia.Titular nas últimas jornadas do campeonato, Nélson da Luz tem-se afirmado como um dos indispensáveis no onze de Moreno Teixeira. Foi mesmo eleito o melhor jogador do mês de outubro na votação levada a cabo pelo Sindicato dos Jogadores.Além de Nélson da Luz, continuam a constar no boletim clínico o lateral direito Miguel Maga (fratura da clavícula direita), o central Jorge Fernandes (lesão muscular no adutor direito) e o médio Tomás Händel (lesão muscular na coxa esquerda).