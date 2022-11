Nélson da Luz eleito melhor jogador de outubro da Liga Bwin pelo Sindicato dos Jogadores

O Sindicato dos Jogadores anunciou, esta terça-feira, que Nélson da Luz, atacante do V. Guimarães, foi eleito o melhor jogador do mês de outubro na Liga Bwin, tendo amealhado 16,13 por cento das preferências.Nas quatro partidas realizadas no mês passado, o extremo angolano foi sempre titular e apontou três golos, contribuindo de forma decisiva para as três vitórias e um empate averbados pelos minhotos durante esse período.Nesta eleição, Nélson da Luz bateu a concorrência do guardião Buntic, do Vizela, e do avançado Mehdi Taremi, do FC Porto, que conquistaram 13,25 e 12,39 por cento das preferências, respetivamente.