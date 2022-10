Nélson da Luz: «Estou a fazer uma das minhas melhores épocas»

Nélson da Luz foi o autor do único golo no triunfo () do Vitória de Guimarães sobre o Paços de Ferreira, na nona jornada do campeonato. Em declarações no final da partida, o internacional angolano mostrou-se contente por estar a fazer "uma das melhores épocas" da sua carreira."Vitória significa muito. Foi um jogo de muito sacrifício e luta, em que conseguimos o resultado que pretendíamos. Estou a fazer uma das minhas melhores épocas, não comecei bem, mas agora estou a ser mais útil para conseguirmos conquistar os nossos objetivos", disse, em declarações à Sport TV.