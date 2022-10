Nelson da Luz explica o que sentiu na corrida de 64 metros até marcar ao Paços: «Só pensei no golo»

Nelson da Luz percorreu 64 metros para marcar o golo do Vitória em Paços de Ferreira. O angolano foi eleito o Homem do Jogo da partida do passado sábado e diz que o que fez na Mata Real é reflexo do trabalho levado a cabo durante a semana."Acho que estive bem frente ao Paços de Ferreira, joguei bem, fiz o que o mister me pediu durante a semana e mostrei-o dentro de campo. Consegui ajudar num resultado bom com o golo. No decorrer da jogada só pensei no golo. Ir para a frente, partir para cima do adversário e tentar finalizar com sucesso. É um movimento que faço sempre, há outros que faço e que não correram assim tão bem no jogo, mas aquele foi eficaz e consegui marcar a diferença", disse o extremo, em declarações divulgadas no site do Vitória."É muito bom fazer jogos sem sofrer golos, dá-nos mais confiança no ataque, saber que a defesa está forte e firme e para nós também nos podermos mostrar e marcar golos. Sou um avançado e os avançados têm de fazer golos. Acho que é importante dar continuidade ao que tenho feito. Enquanto equipa defendemos todos e no ataque temos de marcar, fazer golos, porque a defesa tem estado bem e nós no ataque temos dar confiança à defesa de que estamos lá para ajudar", registou ainda Nelson da Luz.A cumprir a terceira temporada ao serviço do Vitória, Nelson da Luz já leva 13 jogos na equipa principal nesta época, tendo ultrapassado, em apenas três meses, o número de jogos (12) que fez na época transata.O jogador explica a razão da sua evidente evolução: "Isto deve-se a muito trabalho e a manter-me sempre focado nas ambições. Mudei a minha mentalidade para uma de vencedor. Antes não pensava muito acima, mas agora quero conquistar mais patamares, principalmente aqui no Vitória."O avançado tem sido acompanhado por Afonso Freitas na lateral esquerda vitoriana nos últimos jogos e o entendimento entre ambos já vem do passado. "Já estou habituado a jogar com o Afonso. Desde a equipa B que partilhamos essa ala e é mais fácil para nós. Jogamos e treinamos juntos na equipa B e é só dar continuidade. Foi ele que me passou a bola no início da jogada e é bom ter essa ligação", assumiu Nelson da Luz em jeito de conclusão.