Nélson da Luz ficou preso no trânsito, perdeu o voo para Angola e já não vai à Seleção

Nélson da Luz deixou a lista de convocados da Seleção de Angola para os jogos com o Gana, a contar para o apuramento para a CAN. A Federação Angolana de Futebol revelou, esta segunda-feira, três alterações na lista de convocados de Pedro Gonçalves, concretamente as saídas de Núrio Fortuna e Zito Luvumbo, por lesão, e de Nélson da Luz “por não se apresentar”.

De acordo com as informações apuradas, Nélson da Luz perdeu o voo para Angola, previsto para ontem, depois de ter ficado retido muito tempo nas auto-estrada devido a um acidente automóvel. O jogador do Vitória entrou em contacto com os responsáveis da Federação Angolana de Futebol para lhe providenciarem um novo voo de Portugal com destino a Luanda, uma vez que pretendia junta-se à Seleção no mais curto espaço de tempo possível. Pedido que não foi atendido, pelo que vai ficar em Guimarães neste interregno competitivo destinado às competições das seleções.