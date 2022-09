Neno figura na lista dos melhores jogadores de sempre do Vitória

Está desvendado o melhor sector defensivo do século da equipa do Vitória. O eterno Neno foi considerado o melhor guarda-redes, enquanto no lado direito da defesa surge Ricardo Pereira, e do lado oposto surge Dimas como o mais votado. O ex-jogador não escondeu a emoção por ter sido eleito, considerando o momento "único e marcante". Geromel e Tapsoba foram escolhidos para completar o eixo da defesa.

Os médios serão os próximos a ser divulgados.