Foi com muita emoção à mistura que Neno foi homenageado pelo V. Guimarães na manhã desta sexta-feira. Um ano após o falecimento do antigo guarda-redes , o clube preparou uma série de iniciativas para o recordar.Assim, uma das grandes novidades resultantes da cerimónia foi o facto de a bancada nascente do Estádio D. Afonso Henriques se ter passado a chamar "bancada Neno", num gesto que perdurará o legado do ex-internacional português. Para além disso, foram ainda nomeados 17 embaixadores do Vitória, relacionados com diversas modalidades, que terão a missão de promover e divulgar o clube e os seus valores.Por fim, os vimaranenses anunciaram ainda que vão passar a vender uma réplica de uma camisola de Neno, sendo que os lucros das vendas reverterão para instituições de solidariedade social.