Nicolas Janvier e o golaço frente ao Marítimo: «Vou tentar fazê-lo mais vezes»

Nicolas Janvier foi o herói do V. Guimarães no jogo frente ao Marítimo, ao dar a vitória com um golaço que tão cedo não esquecerá. Um tento que, garante, tentará repetir mais frequentemente."É sempre um prazer ser eleito o MVP do jogo. O golo surgiu de uma boa jogada, com um cruzamento de Rafa Soares, a bola foi desviada por um defesa, recuperei a bola de cabeça para o Geny [Catamo], ele amorteceu e num remate de primeira fiz o golo. Trabalho muito durante a semana para melhorar em todos os aspetos do jogo. Fiquei muito contente por ter marcado o meu primeiro golo no campeonato, nesta jornada.""Nos treinos tento melhorar a minha finalização, e nesta ocasião correu-me bem. Tenho noção que o remate de longe é uma das minhas qualidades. É verdade que não remato muito, mas vou tentar fazê-lo mais vezes.""O treinador pediu-me para entrar com a mesma intensidade que a equipa estava a colocar no jogo, e de fazer o que melhor sei com a bola. O golo foi consequência de tudo o que a equipa fez no jogo. Foi importante para nós termos somado mais três pontos.""É sempre bom haver concorrência, entendemo-nos todos bem, e vou continuar a trabalhar para estar preparado para momentos como este. Continuo a trabalhar todos os dias e a minha hora irá chegar. Tenho a confiança por parte do treinador e cabe-me a mim continuar a fazer nos jogos o que faço nos treinos.""Quero agradecer-lhes por tudo e que continuem a apoiar-nos. Obrigado a todos os adeptos pela força que nos deram. É sempre bom contar com o apoio dos adeptos, é como se jogássemos sempre 12 contra 11. Mesmo nos jogos fora, eles estão sempre presentes. É sempre um prazer tê-los connosco e nós tentamos retribuir em campo."