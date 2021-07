Noah Holm deixa o V. Guimarães e vai reforçar o Rosenborg

O V. Guimarães anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo com Noah Holm para a desvinculação do avançado, de 20 anos, que ruma agora aos noruegueses do Rosenborg BK. O avançado de 20 anos vai prosseguir a sua carreira na terra natal, depois de uma temporada em Guimarães com 17 jogos e nenhum golo.





O emblema minhoto mantém, ainda assim, 21% dos direitos económicos do jogador norueguês, aos quais se juntam ainda "prémios de desempenho individuais e coletivos".Recorde-se que Holm chegou a Guimarães na temporada passada, proveniente do Leipzig, tendo realizado 17 jogos com a camisola do clube vimaranense.