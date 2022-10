Nomeação de Nuno Almeida causa apreensão em Guimarães: «Quero acreditar que as coisas vão correr bem...»

A nomeação de Nuno Almeida para o encontro do Vitória em Paços de Ferreira causou estranheza na direção liderada por António Miguel Cardoso. Isto porque o juiz algarvio foi alvo de críticas dos vimaranenses na ressaca do jogo com o Sp. Braga, da 5.ª jornada do campeonato."O árbitro que foi nomeado para este jogo foi o mesmo que nos apitou em Braga. Na altura, falei com o Arquiteto Souto Moura para debater os problemas da inclinação do relvado do estádio, espero não ter que vir a falar com o Arquiteto Valdemar Leão sobre a possível inclinação do relvado de Paços de Ferreira. Espero que não. Quero acreditar que as coisas vão correr bem. Estamos apreensivos, mas com muita vontade de ir a Paços de Ferreira conquistar um bom resultado", afirmou António Miguel Cardoso, em declarações ao Grupo Santiago.O "principal desejo" de António Miguel Cardoso é que a arbitragem de Nuno Almeida não tenha influência no resultado da partida deste sábado. "Somos defensores da verdade desportiva. No último jogo, está bem presente o que se passou. Queremos acreditar que as coisas vão melhorar, que as pessoas estão mais atentas. Vamos acreditar que será um bom jogo e que o Vitória vença", acrescentou o presidente do Vitória.