Novo diretor desportivo do V. Guimarães apresentado em breve

O novo diretor desportivo do V. Guimarães será apresentado "em breve", assegurou António Miguel Cardoso, em declarações aO presidente dos vimaranenses revelou que o sucessor de Diogo Boa Alma "está encontrado" e que as negociações "estão fechadas", faltando apenas alinhar detalhes para a oficialização da sua entrada em funções.Sobre os motivos da saída de Diogo Boa Alma , que o clube justificou com "divergências ideológicas e de gestão entre ambas as partes", António Miguel Cardoso lembrou que no decorrer da campanha eleitoral "afirmei que o novo director desportivo nunca teria carta branca nas suas decisões e que o trabalho seria sempre feito em conjunto com a Direção".Apesar desta mudança, o presidente do V. Guimarães sustentou que a preparação da próxima temporada "continua a decorrer da forma como a Direção planeou" e que "não há qualquer mudança no que concerne ao projeto que tínhamos delineado".