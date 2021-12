Ntep foi protagonista de um momento insólito no final da partida entre o V. Guimarães e o Boavista. O extremo axadrezado foi chamado por uma jovem adepta vitoriana que estava na primeira fila com o pai e aproximou-se da bancada, acabando depois por dar-lhe a camisola num gesto de fair play.No entanto, a atitude não agradou aos demais adeptos que estavam naquele sector. Os ânimos exaltaram-se e Ntep acabou por ser insultado, uma confusão que obrigou a polícia a intervir para serenar a situação.Desagradado com tudo o que aconteceu, o jogador do Boavista recorreu depois às redes sociais para criticar o que aconteceu e também para denunciar uma cuspidela."Para os adeptos que vêm ao estádio para cuspir nos jogadores quando eles vêm oferecer uma camisola para uma criança", escreveu o extremo.