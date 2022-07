Nuno Barbosa assume equipa B do V. Guimarães

Nuno Barbosa vai assumir o comando técnico da equipa B do V. Guimarães, sucedendo a Moreno Teixeira, promovido na semana passada à formação principal depois da saída de Pepa.De acordo com as informações recolhidas, o acordo entre a SAD do Vitória e o técnico está alinhavado e deve ser confirmado em breve.Natural de Paços de Ferreira, Nuno Barbosa, de 42 anos, integrou a equipa técnica do Estrela da Amadora na época passada, com Ricardo Chéu. De resto, trabalhou com aquele treinador em vários clubes, tanto em Portugal como no estrangeiro. Além disso, teve experiências como técnico principal no Vila Real, Chaves (sub-19), Pedras Saldadas e Mirandela.